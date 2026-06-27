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Hallan moto hurtada en colonia Los Limones

Por Redacción

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
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Hallan moto hurtada en colonia Los Limones
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      Oficiales de la Policía Municipal localizaron una motocicleta que contaba con reporte de robo, esto durante recorridos de vigilancia en la colonia Los Limones, ubicada en el cuadrante norte de la ciudad. 

      Al circular sobre la calle Mexicana, los agentes municipales detectaron en condiciones de abandono una motocicleta tipo urbana marca Itálika en color gris con negro, por lo que se aproximaron para verificar su estatus. 

      Al consultar en el Sistema Único de Información Policial del C4 Municipal, se supo que la motocicleta había sido robada el pasado 22 de junio, por lo que procedieron con su resguardo en una pensión. 

      Enseguida, los agentes municipales presentaron el informe del hallazgo a la Fiscalía General del Estado y adicionalmente, los datos fueron añadidos a la Plataforma Digital de la SSPCSLP, en el sitio de internet https://vehiculosrecuperados.sspcslp.gob.mx/  para localización del legítimo propietario.

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