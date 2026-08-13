Hallan sin vida a hombre privado de la libertad en Tamuín

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TAMUÍN.- Un hombre que hace unos días fue privado de la libertad fue localizado sin vida a la orilla de la carretera Valles-Tampico. El infortunado respondió en vida al nombre de Ismael "N", tenía aproximadamente 42 años de edad y era vecino de la colonia Mirasol.

Fuentes oficiales informaron que la madrugada del domingo fue privado de la libertad por varias personas que lo sacaron de su vivienda.

Las autoridades iniciaron las investigaciones, pero fue hasta la noche del pasado martes cuando fue localizado sin vida.

Su cuerpo se encontraba en estado de descomposición, en un desnivel a la orilla de la carretera federal número 70, tramo Tamuín-Ébano, cerca del ejido El Palmar.

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Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para procesar indicios y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Legal. La investigación en torno a este crimen está en curso.