Hombre estadounidense muere en percance vehicular

Raudo conductor perdió el control del volante

Por Redacción

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
A
AQUISMÓN.- Un hombre con nacionalidad estadounidense, pero residente de la localidad de Tanchachín, falleció tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico.

El percance ocurrió la noche del sábado, cuando se reportó al Sistema de Emergencias 9-1-1 que una camioneta Chevrolet Cheyenne se había salido del camino y cayó a un barranco, en el tramo carretero La Morena-Tanchachín.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Valles, quienes localizaron dentro de la unidad al conductor, identificado como Eleno Mar, pero ya no contaba con signos vitales.

Fuentes oficiales informaron que el hombre habría perdido el control del volante debido al exceso de velocidad y a la falta de precaución. La camioneta cayó al barranco, y terminó impactándose de frente contra un árbol.

En el sitio también hicieron presencia oficiales de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, así como policías municipales, quienes acordonaron la zona.

Más tarde arribó personal de la Fiscalía General del Estado, que realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal.

