Hallan a hombre suspendido en un puente peatonal
Apareció colgado con una cuerda en el que está ubicado a la altura de Escandón
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En aparente suicidio, un hombre de uno 40 años de edad, fue encontrado sin vida suspendido en un puente peatonal de la avenida Salvador Nava Martínez y la calle Escandón, en el Barrio de San Juan de Guadalupe.
Fue alrededor de las ocho de la mañana, en que transeúntes reportaron a las autoridades que había un hombre colgado en la parte superior del puente, junto a los escalones, en la avenida Salvador Nava Martínez por el lado de la calle Escandón.
Elementos de la Guardia Municipal de la capital, llegaron al lugar para corroborar el reporte y acordonaron en área; se percataron que se trataba de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, que se encontraba suspendido con una cuerda al cuello, por lo que dieron aviso al resto de las autoridades.
Personal de Servicios Periciales se encargó de retirar el cuerpo del infortunado, que fue enviado al Servicio Médico Legista para la autopsia de ley, aunque por ahora se encuentra en calidad de desconocido.
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La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones respectivas sobre el caso, aunque en un inició se establece que se trataría de un probable suicidio pero las indagaciones continúan.
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