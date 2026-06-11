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Hombres acosan y amenazan mujeres en Soledad de G.S.

Por Redacción

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Hombres acosan y amenazan mujeres en Soledad de G.S.
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      La Guardia Civil de Soledad detuvo a dos hombres y puestos a disposición de la autoridad investigadora, por su probable participación en el delito de amenazas, daños y portación de arma prohibida.

      La primer intervención derivó de un reporte por daños y amenazas en un domicilio de la calle Pedro de Gante, en la cabecera municipal, donde una mujer denunció a su vecino Raúl "N", de 54 años de edad, quien presuntamente la amenazó con un cuchillo y pateó la puerta de su vivienda repetidamente. La afectada solicitó la reparación de los daños causados, por lo cual manifestó su intención de proceder legalmente

      Posteriormente, oficiales atendieron el auxilio de una comerciante en la colonia Cactus, donde quedó detenido Felipe "N", de 58 años, quien en aparente estado de ebriedad acosó a la mujer verbalmente y al exterior de su negocio la amenazó con una navaja. Durante su aseguramiento le fue encontrada el arma blanca.

      En los distintos hechos, estos sujetos fueron informados que tras los señalamientos y para el adecuado desarrollo de las diligencias correspondientes serian puestos a disposición de la autoridad investigadora.

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