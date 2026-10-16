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Impactan dos camionetas en carretera a México

Una terminó chocando contra un árbol del camellón central con fuerte daños

Por Redacción

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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Impactan dos camionetas en carretera a México
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      Dos camionetas participaron en un choque la mañana de este jueves; ambas circulaban por los carriles centrales de la carretera a México, a la altura de la calle Dalias; hubo un lesionado y daños materiales cuantiosos.

      El accidente se registró a las 10:30 de la mañana, inicialmente una camioneta Ford de color blanco, circulaba sobre carriles centrales con dirección del distribuidor Juárez hacia el Anillo Periférico Oriente.

      No obstante, al llegar al ramal de salida hacia carril lateral, antes de la  calle  Dalias, un vehículo se le cerró y, para evitar pegarle, el conductor de la camioneta realizó maniobra hacia su derecha, chocando así de forma lateral contra otra camioneta Nissan de caja seca.

      Por el impacto recibido, la camioneta Nissan se salió del camino y terminó chocando de frente contra un árbol que ahí se ubica, deteniendo así su errática carrera.

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      Luego del accidente, los testigos pidieron auxilio y al sitio arribaron los paramédicos para atender a los conductores uno de ellos presentaba algunos golpes pero sólo le aplicaron curaciones y no ameritó ser trasladado a un hospital.

      Elementos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del percance y las dos camionetas serían trasladadas a una pensión en tanto que se llega a un acuerdo reparatorio en cuanto a los daños materiales que sufrieron.

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