Implementan dispositivo de seguridad en "Chole"

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Agentes de la Guardia Civil Municipal, en coordinación con las corporaciones que integran el operativo Bases de Operaciones Mixtas (BOMI), desplegaron este sábado un operativo conjunto para prevenir hechos delictivas en Soledad de Graciano Sánchez.

El dispositivo fue encabezado por unidades de la Guardia Nacional (GN), SEDENA y la Guardia Civil Municipal de Soledad, quienes partieron de la comandancia en Iturbide, Rancho Pavón, para desplegarse hacia zonas estratégicas del municipio donde se ubican colonias consideradas como focos rojos en cuanto a incidencia delictiva.

El operativo contempla recorridos de vigilancia, presencia disuasiva y atención a reportes.

Con estas acciones, la GCM de Soledad mantiene una coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y trabaja para la prevención del delito en las distinta área del municipio, tanto en la zona metropolitana como en la rural.

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Como parte de las estrategias, se realizan revisiones tanto en personas como en vehículos que puedan ser detectados con alguna falta ya sea administrativa o al Reglamento de Tránsito.