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Incendio en el relleno sanitario intermunicipal

Bomberos buscan controlar el fuego, para evitar que se propaguen las llamas

Por Carmen Hernández

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
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Incendio en el relleno sanitario intermunicipal
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Se registra incendio en el relleno sanitario, corporaciones de auxilio lo combaten para evitar que el fuego se expanda en el tiradero de basura.  

      La tarde del viernes se registró un incendio en el basurero intermunicipal, ubicado en el municipio de Ciudad Fernández, al lugar se desplazaron los bomberos de Rioverde a bordo de las unidades M8 y M14, así como de Ciudad Fernández.   

      Hasta el momento se desconoce que fue lo que provocó el fuego, pero los apagafuegos hacen todo lo posible para sofocarlo y evitar que se disperse y contribuya a la contaminación ambiental.

      Los trabajos de control de las llamas continúan para poder apagar las llamas que amenazan con alcanzar otras zonas del tiradero. 

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