Incendio consume patrulla de la PDI en Ciudad Valles
Se presume que fue provocado, aunque nadie vio cómo inició el fuego
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CIUDAD VALLES.- Una patrulla de la Policía de Investigación quedó inservible luego de un incendio ocurrido afuera de un taller de la colonia Hidalgo.
Fue la noche de este domingo cuando se reportó al Sistema de Emergencias 9-1-1 el incendio de un vehículo en la avenida Fray Andrés de Olmos, entre Galeana y Carranza.
Por ello, acudieron al auxilio bomberos y policías. Al arribar, encontraron en llamas una camioneta Dodge Ram gris, doble cabina, propiedad de la Fiscalía General del Estado.
La unidad estaba estacionada frente a un taller y nadie vio cómo inició el fuego; sin embargo, se presume que fue provocado.
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En minutos, los bomberos lograron apagar las llamas; sin embargo, las pérdidas fueron prácticamente totales.
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