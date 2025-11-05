Incendio en condominio causa fuertes daños

Un incendio en un departamento del fraccionamiento El Toro causó severos daños en el interior, incluyendo muebles e infraestructura, por suerte no había nadie en el interior y no se registraron personas lesionadas.

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad actuaron ante el llamado sobre el incendio en el departamento ubicado en la mencionada colonia, aledaña al fraccionamiento La Virgen. Ante la emergencia los agentes municipales ingresaron a la vivienda al observar la generación de humo, constatando que en el interior no había personas en riesgo, iniciando labores de sofocación del fuego.

Posteriormente llegó personal de Bomberos y de PCM, apagaron en totalidad el siniestro, determinando el registro de daños materiales en muebles y artículos, únicamente, personas lesionadas. El fuego acabó con algunos muebles de la sala incluyendo un centro de entretenimiento y sillones, además el humo dañó por completo la pintura de las paredes, de momento no se determinó el origen de todo.