Individuos son sorprendidos con marihuana

Ante recorridos de seguridad que se despliegan en todos los sectores de la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por posesión de enervantes.

Bernardo “N” de 28 años, fue detectado en la calle Pavorreal, en la colonia Hogares Populares Pavón, cuando incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, localizándole un envoltorio con un vegetal semejante a la marihuana.

Por último, en la calle Maclovio Herrera, de la colonia El Morro, agentes municipales notaron la presencia de quien dijo llamarse Carlos “N” de 31 años, cuando cometía faltas administrativas, descubriéndole una bolsa con hierba seca con las características de la marihuana.

A los tres se les informó que serían detenidos por posesión de enervantes, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

