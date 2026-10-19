Joven es acusado de asesinar a un anciano

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TAMAZUNCHALE.- Un joven fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI), acusado del crimen de un adulto mayor de 94 años, a quien presuntamente golpeó con un tronco de madera en el municipio de Tampacán.

El detenido fue identificado como Herlindo "N", quien enfrenta una acusación por el delito de homicidio calificado agravado, luego de los hechos violentos ocurridos el pasado martes 13 de octubre, en la localidad de Chiconamel.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), el ahora detenido presuntamente atacó al anciano cuando se encontraba en un domicilio de dicha comunidad.

Durante la agresión, el adulto mayor recibió múltiples golpes con un tronco de madera, principalmente en la cabeza y otras partes del cuerpo, que le ocasionaron lesiones de gravedad y finalmente la muerte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras conocer lo sucedido, las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes y lograron reunir elementos que permitieron identificar al presunto responsable y obtener una orden de aprehensión en su contra.

Fue en la colonia Zacatipán, frente al edificio de Seguridad Pública Municipal de Tamazunchale, donde agentes de la PDI adscritos a la Huasteca Sur localizaron y capturaron a Herlindo.

Posteriormente, el acusado fue trasladado al Centro Penitenciario Estatal de Tamazunchale, donde quedó a disposición de un juez de Control, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso penal.

La Fiscalía informó que continuará con las acciones legales correspondientes para esclarecer completamente este homicidio y procurar justicia para la víctima.