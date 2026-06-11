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Seguridad

La Estatal ahora apresa a 26 infractores

Por Redacción

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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La Estatal ahora apresa a 26 infractores
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      Un total de 26 personas fueron detenidas en las últimas horas por la Guardia Civil Estatal (GCE), en diferentes operativos desplegados en todos los municipios. Esto, por su probable participación en diversos delitos, entre ellos contra la salud, contra la seguridad de tránsito, violencia familiar y portación de armas prohibidas, fortaleciendo con ello, presume la corporación, las acciones orientadas a preservar la paz y el orden público.

      Durante estas labores, la GCE aseguró trece vehículos, de los cuales diez contaban con reporte de robo vigente, además de decomisar 326.1 gramos de marihuana, 24 dosis de metanfetamina, 25 artefactos conocidos como "ponchallantas" y quinientos pesos en efectivo.

      Adicionalmente, en el municipio de Ciudad del Maíz, la corporación localizó y aseguró cuatro cámaras de videovigilancia presuntamente utilizadas para el monitoreo de movimientos policiales, las cuales fueron puestas a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

      En su informe, la Policía Estatal refrendó su compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención, inteligencia y reacción para preservar la tranquilidad de las familias potosinas y consolidar entornos más seguros en las cuatro regiones de la entidad.

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