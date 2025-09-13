logo pulso
Ladrones robaron cableado en pozo de Interapas

Se apoderaron de 12 metros de cobre dañando el sistema eléctrico

Por Redacción

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Ladrones robaron cableado en pozo de Interapas

Dos sujetos que ingresaron a un pozo de Interapas a robar cable de cobre, fueron capturados por elementos de la Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes los pusieron a disposición de la autoridad ministerial.

De acuerdo al reporte de los hechos, los agentes municipales realizaban patrullajes de seguridad y vigilancia sobre el cuadrante oriente de la ciudad, cuando recibieron un reporte de robo en proceso, por lo que se requería su presencia en lateral de la carretera a México, entre la avenida Topacio y Dalias.

Al llegar al lugar, personal del pozo de agua perteneciente a Interapas, informaron que momentos antes dos hombres habían ingresado a las instalaciones y robaron cable de cobre, para luego darse a la fuga por el lote baldío aledaño.

Los agentes municipales se abocaron a la búsqueda de los implicados, quienes fueron detenidos en las inmediaciones en posesión de más de 12 metros de cable. 

Ante el probable hecho constitutivo de delito, se procedió con la detención de Gil “N” de 37 años y Juan Carlos “N” de 43 años.

Ambos asegurados fueron llevados al área de Justicia Cívica para una certificación médica y posteriormente presentados a la Fiscalía General del Estado para que se deslinden responsabilidades y se determine su situación legal.

