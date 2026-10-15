logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Las últimas horas dejan 38 detenidos

Por Redacción

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Las últimas horas dejan 38 detenidos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Durante las últimas horas, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) registraron la detención de 38 personas, por su probable participación en distintos delitos, en varios puntos de la entidad.

       La corporación informó que fue mediante la Estrategia Integral de Seguridad, por la que la GCE detuvo a poco menos de 40 presuntos infractores, los cuales estarían involucrados en posesión de estupefacientes, violencia familiar, robo, homicidio culposo y delitos contra la seguridad de tránsito.

      Asimismo, un vehículo que tenía reporte de robo fue recuperado y, por otra parte, en acciones contra el narcomenudeo, la Estatal decomisó 923 gramos de marihuana, 129 dosis de metanfetaminas, cinco de cocaína, un arma de fuego, un cargador y cartuchos útiles.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantiene las acciones operativas y de prevención como parte de la estrategia para atender los hechos delictivos y contribuir a la seguridad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Trailero sufre volcadura en la carretera a México
      Trailero sufre volcadura en la carretera a México

      Trailero sufre volcadura en la carretera a México

      SLP

      Redacción

      Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente

      ¿Te dicen que tienen a un familiar retenido?
      ¿Te dicen que tienen a un familiar retenido?

      ¿Te dicen que tienen a un familiar retenido?

      SLP

      Pulso Online

      Podría ser un secuestro virtual; la FGE recomienda qué hacer

      Choque deja con varias lesiones a un motociclista
      Choque deja con varias lesiones a un motociclista

      Choque deja con varias lesiones a un motociclista

      SLP

      Huasteca Hoy

      Fue auxiliado tras ser embestido por una camioneta en Ciudad Valles

      Suman 21 detenidos por narcomenudeo en Abastos
      Suman 21 detenidos por narcomenudeo en Abastos

      Suman 21 detenidos por narcomenudeo en Abastos

      SLP

      Rolando Morales

      También se han asegurado más de mil 300 dosis de distintas drogas