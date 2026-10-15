Las últimas horas dejan 38 detenidos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Durante las últimas horas, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) registraron la detención de 38 personas, por su probable participación en distintos delitos, en varios puntos de la entidad.

La corporación informó que fue mediante la Estrategia Integral de Seguridad, por la que la GCE detuvo a poco menos de 40 presuntos infractores, los cuales estarían involucrados en posesión de estupefacientes, violencia familiar, robo, homicidio culposo y delitos contra la seguridad de tránsito.

Asimismo, un vehículo que tenía reporte de robo fue recuperado y, por otra parte, en acciones contra el narcomenudeo, la Estatal decomisó 923 gramos de marihuana, 129 dosis de metanfetaminas, cinco de cocaína, un arma de fuego, un cargador y cartuchos útiles.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantiene las acciones operativas y de prevención como parte de la estrategia para atender los hechos delictivos y contribuir a la seguridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí