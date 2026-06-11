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Seguridad

Llegó ebrio a su casa y agredió a su hermana

Vecinos intentaron auxiliar a las mujeres, mientras llegaban los policías

Por Redacción

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Llegó ebrio a su casa y agredió a su hermana
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      Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a Emmanuel "N", de 37 años, quien presuntamente agredió a su hermana y su madre.

      La atención se brindó la noche del martes en una vivienda ubicada sobre Circuito Azucena, en la colonia Quintas de la Hacienda 3, donde oficiales se entrevistaron con una mujer, quien refirió que su hijo llegó en estado de ebriedad y presuntamente intentó ahorcar a su hermana durante una discusión familiar, donde incluso vecinos intervinieron para auxiliarlas y solicitar el apoyo policial.

      Después de la intervención policial, la afectada manifestó su deseo de continuar con su denuncia, por lo que, los oficiales informaron a Emmanuel "N" que quedaría en calidad de detenido por el delito de violencia familiar, siendo trasladado a la comandancia municipal para su certificación médica, y finalmente quedar a disposición de la autoridad investigadora, instancia donde las victimas realizarán el proceso correspondiente.

      La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso con la ciudadanía, actuando con apego a la ley para contribuir a la erradicación de este tipo de conductas.

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       y salvaguardar la seguridad de las familias soledenses.

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