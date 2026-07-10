Localizan en Tamaulipas a una jovencita vallense desaparecida desde 2023

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CIUDAD VALLES.- Una joven que estaba reportada como desaparecida en Ciudad Valles fue localizada sana y salva en la frontera de Tamaulipas.

Se trata de Abril Ortiz Sánchez, quien actualmente tiene 18 años de edad y contaba con ficha de búsqueda desde el 9 de agosto de 2023.

Su madre interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, donde mencionó que la joven —entonces de 15 años de edad— salió de su casa sin decir a dónde iba, por lo que perdió toda comunicación con ella.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) colaboró con la Fiscalía para tratar de localizarla y, con el paso del tiempo, se supo que Abril había viajado a Tamaulipas, probablemente con ayuda de una persona adulta.

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Finalmente, a casi tres años de búsqueda, fue localizada con vida en Río Bravo, Tamaulipas, donde manifestó que se ausentó de su domicilio de manera voluntaria y que no deseaba regresar.

Por lo anterior, los elementos de la CEBP enviaron un informe a la Fiscalía y se desactivaron las fichas de búsqueda.