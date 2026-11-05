Localizan a mujer sin vida en departamento de Las Flores

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Una mujer fue localizada sin vida en un departamento de la Colonia las Flores, al norte de la capital. El reporte fue recibido después de las 11:30 del día miércoles.

Al sitio arribaron elementos de la SSPC de la capital, quienes al verificar que en el interior del inmueble de la calle Azucena esquina con Camino Real a Saltillo se encontraba la mujer sin vida, presuntamente por disparos de arma de fuego.

Por ello, procedieron a aplicar los protocolos de seguridad. Posteriormente, la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron con las diligencias correspondientes.

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