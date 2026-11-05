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Seguridad

Localizan a mujer sin vida en departamento de Las Flores

Elementos de la SSPC municipal y Fiscalía General iniciaron las diligencias tras el hallazgo

Por Pulso Online

Noviembre 05, 2026 10:00 a.m.
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Localizan a mujer sin vida en departamento de Las Flores
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      Una mujer fue localizada sin vida en un departamento de la Colonia las Flores, al norte de la capital. El reporte fue recibido después de las 11:30 del día miércoles.

      Al sitio arribaron elementos de la SSPC de la capital, quienes al verificar que en el interior del inmueble de la calle Azucena esquina con Camino Real a Saltillo se encontraba la mujer sin vida, presuntamente por disparos de arma de fuego.

      Por ello, procedieron a aplicar los protocolos de seguridad. Posteriormente, la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron con las diligencias correspondientes.

       
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