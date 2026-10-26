Abandonan vehículo accidentado en Las Flores

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Un automóvil quedó destrozado de la parte frontal luego de chocar contra el macetero de un árbol en la avenida Camino Real a Saltillo de la colonia Las Flores, al norte de la capital; tras el percance los ocupantes se retiraron dejando abandonada la unidad.

El accidente tuvo lugar cerca de las ocho de la mañana de este domingo, en que el automóvil Nissan March se desplazaba a alta velocidad por la avenida Camino Real a Saltillo en dirección al Periférico Norte.

Poco antes de llegar al río Paisanos, en la colonia referida, el conductor perdió el control del volante a la derecha y así el carro chocó de frente contra el macetero de un pirul que ahí se localiza, el cual quedó destruido por completo.

El carro acabó inservible sobre la zona de rodamiento, en tanto que los ocupantes determinaron retirarse del sitio antes que llegaran las autoridades dejándolo abandonado.

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Elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente, ordenando el traslado del carro a una pensión en donde sería entregado a su propietario una vez cumplidos los requisitos legales.