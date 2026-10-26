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Jóvenes tienen mortal derrapón en Villa de Reyes

Se golpearon contra la guarnición, uno murió y el otro fue llevado al hospital

Por Redacción

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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Jóvenes tienen mortal derrapón en Villa de Reyes
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      Cuando viajaban a bordo de una motocicleta por la carretera ´37, en el municipio de Villa de Reyes, dos jóvenes sufrieron mortal accidente luego de derrapar y golpearse contra la contención, uno de ellos perdió la vida en el sitio mientras que el otro fue llevado a un hospital en estado grave.

      El lamentable percance ocurrió antes de las seis de la tarde de este domingo, en que los jóvenes, de entre 20 y 25 años de edad, circulaban a alta velocidad en una motocicleta color negro por la carretera referida, en dirección de norte a sur.

      Frente a la gasera Villa de Reyes, aproximadamente a un kilómetro de la cabecera municipal, el conductor de la moto perdió el control de la dirección y junto con su acompañante se desplomaron al asfalto, en donde derraparon varios metros y se golpearon fuertemente contra la guarnición que ahí se localiza.

      Al sitio llegaron los paramédicos de los Servicios Municipales de Villa de Reyes, quienes les prestaron auxilio pero por desgracia uno de ellos había fallecido ante el fuerte golpe en la cabeza que se ocasionó, causándole fractura de cráneo.

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      El otro, que aún sobrevivía, fue trasladado de emergencia a un hospital ya que se encontraba en estado grave pero se confiaba en que podrían salvarlo. De momento los jóvenes no fueron identificados, aunque se indicó el ahora occiso vestía pantalón de mezclilla, sudadera gris y tenis negros.

      Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, llegaron a realizar el reporte sobre el accidente mientras que personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo, ordenando su traslado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.

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