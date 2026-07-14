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Motociclista, arrollado por una camioneta cerca de la Fenapov

Por Redacción

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Motociclista, arrollado por una camioneta cerca de la Fenapov
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      Un joven motociclista resultó lesionado al ser arrollado por una camioneta a inmediaciones de la Fenapo, los dos conductores argumentaban que no se habían cedido el paso, ya que los semáforos estaban en modo preventivo marcando luz roja para ambos.

      Los hechos se registraron a las 22:00 del domingo, inicialmente el joven circulaba en su motocicleta sobre Avenida las Torres y al llegar al cruce con la Calzada Guadalupe, fue impactado por una camioneta GMC tipo pick up color negro que en esos momentos se desplazaba por el sitio.

      A causa del golpe el motociclista terminó en el piso con lesiones de consideración y metros más adelante estaba la camioneta que presentaba las huellas de impacto.

      Elementos de la Policía Vial Municipal llegaron al sitio para tomar conocimiento del accidente y los conductores se culpaban mutuamente de ser los causantes del accidente por no cederse el paso, aunque cabe referir que los semáforos estaban en destello preventivo en luz roja.

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      Se esperaba que llegaran a un acuerdo respecto a los daños y lesiones para que el caso no escalara a mayores y no tuvieran que llegar al Ministerio Público. 

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