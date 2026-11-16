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Otro percance vial deja múltiples lesionados

Por Redacción

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Otro percance vial deja múltiples lesionados
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      CIUDAD VALLES.- Cuatro lesionados y cuantiosos daños materiales fue el saldo que dejó un accidente vehicular frente al complejo residencial El Pedregal.

      Fue este domingo, alrededor de las 00:30 horas, cuando el conductor de un vehículo Chevrolet Chevy presuntamente invadió carril al llegar al kilómetro 2+500 de la carretera federal número 85 y chocó contra una camioneta SUV marca Chirey, de color negro.

      El conductor de la camioneta resultó con lesiones que aparentemente no ponían en riesgo su vida, mientras que tres ocupantes sufrieron golpes leves.

      Los socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) les brindaron auxilio, pero no requirieron traslado a un hospital.

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      Los involucrados se quedaron dialogando para tratar de llegar a un acuerdo, esto antes del arribo de los oficiales de la Guardia Nacional.

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