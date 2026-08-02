Par de agresores son remitidos ante la Fiscalía
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Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a Herlinda "N", de 39 años de edad, por su probable participación en los delitos de allanamiento de morada, lesiones y portación de arma prohibida, mientras que Carlos "N", de 37 años de edad, fue asegurado tras presuntamente agredir a un oficial de barandilla al salir de la Comandancia Municipal.
En reporte atendido en la colonia Genovevo Rivas Guillén, Herlinda "N" quedó detenida por presuntamente haber ingresado sin autorización a un domicilio portando un arma blanca y lesionar a la propietaria, quien se resguardó para solicitar auxilio.
Al arribar al lugar, los policías localizaron a la señalada con el arma blanca en su poder, por lo que tras controlar la situación, finalmente quedo asegurada.
Por otro lado, luego de cumplir una sanción administrativa, Carlos "N", de 37 años de edad, nuevamente quedó detenido por presuntamente agredir y lesionar en un brazo a un oficial de barandilla de la comandancia municipal.
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En los distintos hechos, ambas personas fueron informadas de los motivos de su arresto, y más tarde quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado.
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