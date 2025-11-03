Pareja de farderos es atrapada en una Aurrerá

Un hombre y una mujer fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad, por presunto robo a comercio, el hecho ocurrió en la colonia Jardines del Valle, en respuesta al reporte.

Los agentes municipales se presentaron en la bodega Aurrerá de la carretera a Rioverde, en la colonia mencionada esquina con la avenida Ricardo B. Anaya, donde los trabajadores del establecimiento señalaron a dos individuos que al parecer intentaban sustraer artículos sin pagar, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Los policías entrevistaron a los reportados, quienes se identificaron como Ana “N” de 30 años de edad y Josué “N” de 28, a quienes se les encontraron productos de higiene personal y comestibles, los cuales aseguraron no poder pagar.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunto robo a comercio y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir con el debido proceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los artículos que pretendían robar estaban cremas corporales, desodorantes, champú, bolsas de detergente, botanas y otros que les fueron asegurados al momento de su detención.