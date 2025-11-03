logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

Fotogalería

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Pareja de farderos es atrapada en una Aurrerá

Los vigilantes la detectaron cuando llevaba artículos de higiene personal

Por Redacción

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Pareja de farderos es atrapada en una Aurrerá

Un hombre y una mujer fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad, por presunto robo a comercio, el hecho ocurrió en la colonia Jardines del Valle, en respuesta al reporte.

Los agentes municipales se presentaron en la bodega Aurrerá de la carretera a Rioverde, en la colonia mencionada esquina con la avenida Ricardo B. Anaya, donde los trabajadores del establecimiento señalaron a dos individuos que al parecer intentaban sustraer artículos sin pagar, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Los policías entrevistaron a los reportados, quienes se identificaron como Ana “N” de 30 años de edad y Josué “N” de 28, a quienes se les encontraron productos de higiene personal y comestibles, los cuales aseguraron no poder pagar.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunto robo a comercio y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir con el debido proceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los artículos que pretendían robar estaban cremas corporales, desodorantes, champú, bolsas de detergente, botanas y otros que les fueron asegurados al momento de su detención. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Carro se estrella contra contención en Periférico Nte.
Carro se estrella contra contención en Periférico Nte.

Carro se estrella contra contención en Periférico Nte.

SLP

Redacción

Vándalo es apresado por allanar inmueble
Vándalo es apresado por allanar inmueble

Vándalo es apresado por allanar inmueble

SLP

Redacción

Con cristal, sorprenden a cinco malvivientes
Con cristal, sorprenden a cinco malvivientes

Con cristal, sorprenden a cinco malvivientes

SLP

Redacción

Seis muertos, deja un choque entre camionetas
Seis muertos, deja un choque entre camionetas

Seis muertos, deja un choque entre camionetas

SLP

Redacción

Las unidades impactaron en un camino vecinal de Villa Hidalgo y una acabó volcada