Renovarán señalética en presas de la capital
Protección Civil actualiza busca evitar riesgos de ahogamiento
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La Dirección de Protección Civil en la capital renovará parte de la señalética instalada en presas y parajes, como parte de las acciones preventivas para advertir a la población sobre los riesgos de ingresar a cuerpos de agua, informó el titular de la dependencia, Alejandro Polanco Acosta.
El funcionario explicó que algunos de los letreros colocados en estos espacios tienen varios años de antigüedad, por lo que serán sustituidos para reforzar los llamados a evitar ingresar a zonas profundas.
Señaló que la prevención también debe considerar que las presas no cuentan con condiciones controladas como una alberca y en su interior pueden existir raíces, maleza, lodo y troncos que representan un riesgo para quienes ingresan.
La medida se da luego de que un hombre de 32 años muriera por ahogamiento en la presa Cañada del Lobo, donde fue localizado sin signos vitales tras un operativo de búsqueda en el que participaron elementos de Protección Civil Municipal y el Cuerpo de Bomberos. De acuerdo con un familiar, la víctima se sumergió en el embalse y ya no volvió a salir.
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Polanco Acosta advirtió que incluso las personas que saben nadar pueden enfrentar complicaciones en estos cuerpos de agua, debido a las bajas temperaturas que pueden provocar calambres y a obstáculos que no son visibles desde la superficie. Agregó que el consumo de alcohol durante convivios en estos lugares también incrementa los riesgos.
Reconoció que resulta complicado mantener vigilancia permanente en todos los parajes, debido a la cantidad de espacios existentes, por lo que llamó a la ciudadanía a atender la señalética y evitar ingresar a las presas.
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También pidió no permitir que menores se acerquen al agua sin supervisión y, en caso de ingresar, hacerlo únicamente en zonas donde puedan mantenerse de pie.
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