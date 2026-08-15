Paseaba armado por calles de Soledad

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Agentes de la Guardia Civil de Soledad llevaron a cabo la detención y puesta a disposición de la autoridad investigadora de Edwin "N", de 21 años, señalado por el delito de posesión de arma prohibida.

Como resultado de los recorridos de seguridad y vigilancia implementados para prevenir hechos delictivos, oficiales detectaron la presencia de este hombre en la colonia San Antonio, quien fue interceptado por los agentes, a quien se le localizó un objeto punzo cortante, lo que motivó su aseguramiento.

Procediendo a su traslado para la certificación médica y el llenado de la documentación correspondiente en la comandancia municipal, finalmente Edwin "N" fue presentado ante la Fiscalía General del Estado, junto con el objeto asegurado.

La Guardia Civil de Soledad aseguró que con estas acciones refrenda su compromiso de fortalecer la prevención y preservar el orden y la tranquilidad en las colonias del municipio.

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