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Seguridad

Pistoleros son sentenciados a cuatro años de prisión

Se les detuvo en Lomas del Tecnológico armados con pistola y cartuchos útiles

Por Redacción

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Pistoleros son sentenciados a cuatro años de prisión
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      Dos maleantes que fueron detenidos con armas de fuego, recibieron una sentencia de cuatro años de prisión luego de que la Fiscalía General de la República aportara suficientes datos de prueba en su contra. 

      La Fiscalía General de la República acreditó ante la autoridad judicial la participación de Francisco "N" y Carlos "N" en la comisión del delito de portación de arma de fuego para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, con agravante.

      El agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional, aportó los elementos de prueba necesarios y el juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, impuso la pena de cuatro años de prisión y el pago de una multa de 140 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de 16 mil 423 pesos 04 centavos.

      De acuerdo con los hechos, Francisco "N" y Carlos "N" fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Municipal de San Luis Potosí, sobre la calle Valle Alto en la colonia Lomas del Tecnológico, cuando viajaban a bordo de un vehículo con aditamentos de códigos policiales.

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      Al momento de hacer una revisión, las autoridades observaron un arma de fuego tipo pistola, misma que aseguraron junto con su respectivo cargador abastecido con cinco cartuchos útiles y de la cual no contaban con el permiso de portación correspondiente, por lo que quedaron a disposición de la FGR en la entidad, instancia que obtuvo la sentencia referida.

      Con estas acciones, la Fiscalía General de la República invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año de forma presencial en la calle República de Polonia 370, Lomas de Satélite. 

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