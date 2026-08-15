Ponen tras las rejas a abusador de menor

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Por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual calificado y acoso sexual agravado, en hechos ocurridos en el municipio de Axtla de Terrazas, la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Santiago "N".

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron en los meses de mayo y junio del presente año, en el Ejido Jalpilla, en donde presuntamente le propuso a la víctima adolescente tener relaciones sexuales y realizó contacto físico de índole sexual.

La determinación fue emitida por un Juez de Control durante la audiencia inicial, luego de que agentes del Ministerio Público de la Delegación Sexta presentaran los datos de prueba obtenidos dentro de la carpeta de investigación. La detención del imputado se realizó previamente mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación (PDI).

Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la FGE continuará con las diligencias correspondientes para fortalecer la acusación.

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