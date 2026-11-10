Por dar cheque sin fondos, es aprehendido

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En la colonia ISSSTE, de la capital, la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José "N", por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico.

De acuerdo con la denuncia, el señalado se desempeñaba como representante legal de una empresa que fue subcontratada por otra compañía dedicada a la prestación de servicios en los sectores inmobiliario y de la construcción, para desarrollar tres proyectos.

La parte denunciante refirió que realizó diversos pagos conforme a lo acordado; sin embargo, al solicitar avances de los trabajos, detectó que estos no se habían efectuado. Ante ello, solicitó la devolución del dinero, por lo que el ahora imputado habría entregado un cheque que no contaba con fondos suficientes para hacerse efectivo.

Como resultado de las investigaciones realizadas por agentes de la Policía de Investigación, se logró establecer la ubicación del señalado en la colonia ISSSTE, en la capital potosina.

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En ese lugar, los elementos investigadores implementaron labores de vigilancia y, al identificar a una persona cuyas características coincidían con las del Investigado, corroboraron su identidad y le informaron sobre el mandamiento judicial en su contra, así como sus derechos.

Finalmente, José "N" fue trasladado a las instalaciones de la PDI para los trámites correspondientes y posteriormente quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.