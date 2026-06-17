Por golpear a su mujer fue aprehendido

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Eustaquio "N", por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar reiterada y lesiones cometidas contra la mujer en razón de género.

De acuerdo con los datos recabados, los hechos ocurrieron al interior de un domicilio ubicado en la localidad de San Miguelito, donde el señalado presuntamente agredió física y verbalmente a la afectada. La captura fue posible gracias a las indagatorias realizadas por agentes del Ministerio Público de la Delegación Sexta, quienes integraron la carpeta de investigación correspondiente tras recibir la denuncia de la víctima.

Derivado de ello, personal del Ministerio Público judicializó el caso y solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que fue concedida por un Juez de control. Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) iniciaron las labores de búsqueda para dar con el paradero del imputado.

Como resultado de un operativo, agentes de la PDI lograron localizar y detener a Eustaquio "N" en calles de la localidad El Laurel, perteneciente al municipio de Axtla. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere e ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social con sede en Tamazunchale, donde enfrentará el proceso correspondiente por los hechos que se le atribuyen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí