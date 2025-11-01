logo pulso
Por portar arma de fue, lo condenan a 4 años de prisión

Agentes detuvieron al sujeto en Villa de Ramos y lo remitieron a la FGR

Por Redacción

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Por portar arma de fue, lo condenan a 4 años de prisión

La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de San Luis Potosí, obtuvo sentencia condenatoria contra Omar “D”, por su responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el expediente, elementos de la Guardia Civil Estatal pusieron a disposición de la Fiscalía Federal al hoy sentenciado, al encontrarle en portación de un arma de fuego con un cargador y 15 cartuchos. 

Los hechos se registraron en la comunidad El Zacatón, municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí. 

El imputado, arma, cartuchos y demás objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien solicitó al juez de Control, auto de vinculación a proceso.

Mediante procedimiento abreviado, el juez de la causa impuso una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión y multa de 80 días equivalentes a nueve mil 51 pesos en contra de Omar “D”.

Con estas acciones la Fiscalía General de la República reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal.

Se invita a la ciudadanía a que denuncie hechos delictivos las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial en la calle República de Polonia 370 de la colonia Lomas de Satélite, o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.

