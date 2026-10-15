Por traer una escuadra, acaba en la cárcel

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Gustavo "N", responsable del delito de portación de arma de fuego de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, fue sentenciado a cuatro años de prisión.

La Fiscalía General de la República dio a conocer que el agente del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), acreditó la participación del implicado.

De acuerdo con los hechos, elementos de la Guardia Civil Estatal refirieron que el ahora sentenciado fue detenido a un costado de la carretera Federal 57, tramo Matehuala–San Luis Potosí, kilómetro 104+000, en la localidad de El Huizache, perteneciente al municipio del mismo nombre, por portar un arma tipo escuadra, con un cargador sin abastecer.

Al no contar con la licencia expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), fue puesto a disposición de la autoridad federal.

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Después de aportar los elementos de prueba necesarios al juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, a Gustavo "N" le impuso una pena de cuatro años de prisión y el pago de una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a la cantidad de nueve mil 384 pesos.

Finalmente, la Fiscalía General de la República invitó a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año (de forma presencial en República de Polonia 370, Lomas de Satélite o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.