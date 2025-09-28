Por violencia familiar le dan 4 años de cárcel

La Delegación Primera de la Fiscalía General del Estado, obtuvo una sentencia condenatoria en contra de José “N”, tras avanzar conforme a derecho en el proceso legal el delito tipificado como lesiones calificadas en concurso ideal con violencia familiar.

El personal de la institución procuradora de justicia inició y fortaleció la carpeta de investigación correspondiente, tras tener conocimiento de una persona agredida en la colonia La Barranca, del municipio de Zaragoza, en junio de 2023.

A raíz de este acontecimiento, los agentes litigadores lograron obtener una orden de aprehensión emitida por un Juez de control en contra de José “N”, quien fue capturado por elementos de la Policía de Investigación (PDI) en la colonia La Sauceda, de la misma demarcación donde se registraron los hechos.

A medida que avanzó el proceso penal, personal de la Delegación Primera de la FGESLP presentó datos de prueba contundentes en contra del imputado, lo que llevó a la autoridad judicial a dictar la sentencia condenatoria, imponiendo una pena de cuatro años de prisión ordinaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, el sujeto deberá acreditar un pago por concepto de sanción pecuniaria y por la reparación del daño.