logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA PRIME

Fotogalería

CASA PRIME

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Lluvias bloquean puente Juárez

Crecen arroyos y generan problemas viales

Por Redacción

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Lluvias bloquean puente Juárez

CIUDAD VALLES.- El paso al puente de la colonia Juárez estuvo interrumpido desde la madrugada hasta entrada la mañana, por una fuerte lluvia nocturna que azotó en Valles y el norte del municipio.

La tormenta madrugadora tuvo efectos en el crecimiento de ríos y arroyos y en el paso del puente, que une al centro con la colonia Juárez estuvo interrumpido desde alrededor de las 3:00 horas de hoy y se liberó el paso hasta las 10:30 de la mañana.

De igual manera, los habitantes de la Zona Tének tuvieron dificultades este sábado, temprano, porque el arroyo de Las Cruces salió de su cauce y bloqueó el paso intermitentemente.

En total, cayeron 200 milímetros en Micos y 28 milímetros en Santa Rosa, que es el rasero de Ciudad Valles, aumentando todos los niveles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Abren convocatoria para agentes policiacos
Abren convocatoria para agentes policiacos

Abren convocatoria para agentes policiacos

SLP

Carmen Hernández

Se reforzará la corporación, para mejorar la seguridad

Cita Ecología al mutilador de árboles
Cita Ecología al mutilador de árboles

Cita Ecología al mutilador de árboles

SLP

Redacción

Se preparan para cosecha de cultivos
Se preparan para cosecha de cultivos

Se preparan para cosecha de cultivos

SLP

Carmen Hernández

Se sembró jitomate rojo, chile poblano, serrano y elotes

Conmemoran 204 aniversario de la Independencia de México
Conmemoran 204 aniversario de la Independencia de México

Conmemoran 204 aniversario de la Independencia de México

SLP

Jesús Vázquez