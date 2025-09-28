Lluvias bloquean puente Juárez

CIUDAD VALLES.- El paso al puente de la colonia Juárez estuvo interrumpido desde la madrugada hasta entrada la mañana, por una fuerte lluvia nocturna que azotó en Valles y el norte del municipio.

La tormenta madrugadora tuvo efectos en el crecimiento de ríos y arroyos y en el paso del puente, que une al centro con la colonia Juárez estuvo interrumpido desde alrededor de las 3:00 horas de hoy y se liberó el paso hasta las 10:30 de la mañana.

De igual manera, los habitantes de la Zona Tének tuvieron dificultades este sábado, temprano, porque el arroyo de Las Cruces salió de su cauce y bloqueó el paso intermitentemente.

En total, cayeron 200 milímetros en Micos y 28 milímetros en Santa Rosa, que es el rasero de Ciudad Valles, aumentando todos los niveles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí