Lluvias bloquean puente Juárez
Crecen arroyos y generan problemas viales
CIUDAD VALLES.- El paso al puente de la colonia Juárez estuvo interrumpido desde la madrugada hasta entrada la mañana, por una fuerte lluvia nocturna que azotó en Valles y el norte del municipio.
La tormenta madrugadora tuvo efectos en el crecimiento de ríos y arroyos y en el paso del puente, que une al centro con la colonia Juárez estuvo interrumpido desde alrededor de las 3:00 horas de hoy y se liberó el paso hasta las 10:30 de la mañana.
De igual manera, los habitantes de la Zona Tének tuvieron dificultades este sábado, temprano, porque el arroyo de Las Cruces salió de su cauce y bloqueó el paso intermitentemente.
En total, cayeron 200 milímetros en Micos y 28 milímetros en Santa Rosa, que es el rasero de Ciudad Valles, aumentando todos los niveles.
