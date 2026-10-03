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Procesan a individuo por violación, en Rioverde

Por Redacción

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Procesan a individuo por violación, en Rioverde
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      La Fiscalía General del Estado, mediante el trabajo del personal litigador adscrito a su Delegación Tercera, obtuvo la vinculación a proceso de Alejandro "N", por su probable intervención en el delito de violación equiparada específica agravada, en el municipio de Rioverde.

      De acuerdo con los datos de prueba presentados ante la autoridad judicial, los hechos habrían ocurrido el pasado mes de septiembre en un domicilio ubicado en la localidad Valle Florido, donde el imputado presuntamente agredió de manera sexual a una persona menor de edad.

      Como resultado de las indagatorias, la Policía de Investigación (PDI) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Alejandro "N" en el fraccionamiento Los Frailes, en el mismo municipio, para posteriormente ponerlo a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

      Durante la audiencia inicial, el personal litigador de la Delegación Tercera expuso ante el Juez de Control los datos de prueba recabados, con los cuales se estableció la probable intervención del imputado en los hechos.

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      Luego de analizar los argumentos, la autoridad judicial dictó el auto de vinculación a proceso e impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.

      Asimismo, el órgano jurisdiccional estableció un plazo de tres meses de investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará con las diligencias correspondientes. 

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