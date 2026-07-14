Procesan a presunta pareja de secuestradores locales

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La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de dos hombres señalados por el delito de secuestro agravado.

Esto, luego de que el mes pasado, en la capital del estado, Sergio "N" y Misael "N" presuntamente privaron de la libertad a un individuo.

La autoridad judicial determinó que los datos de prueba aportados por la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, son suficientes para vincular a proceso a ambos indiciados, quienes habrían participado en hechos suscitados el 22 de junio de 2026.

Asimismo, con el trabajo de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, el Juez de control les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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En su informe, la Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso de trabajar en favor de la población.