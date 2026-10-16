Raudo carro vuelca en Av. Himno Nacional

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Un automóvil que circulaba a alta velocidad por la avenida Himno Nacional, sufrió aparatosa volcadura luego de chocar contra un árbol del camellón central. Por suerte, no hubo lesionados en este caso.

Según los hechos, fue después de las siete de la mañana cuando un automóvil KIA de color blanco, se desplazaba por la avenida Himno Nacional con dirección a Morales.

Fue entre las calles de Nogales y Nicolás Fernando Torres, en donde el conductor perdió el control del volante a la izquierda y de esta forma el auto se impactó contra un árbol ubicado en el camellón central para luego volcar quedando sobre su toldo.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, atendieron a los ocupantes del auto quienes no sufrieron lesiones graves. Asimismo, peritos de la Policía Vial Municipal acudieron a tomar conocimiento del hecho y el auto sería enviado a una pensión mientras se llevan a cabo las diligencias legales, presentó daños materiales, incluyendo que las bolsas de aire se accionaron al impacto.

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