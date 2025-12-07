Recuperan automóvil sustraído el mes pasado

Agentes de la Guardia Civil de Soledad localizaron un vehículo con reporte de robo vigente, esto en la colonia Hacienda Los Morales, como parte de la presencia que se despliega en todos los sectores de la demarcación.

En recorridos sobre la Avenida Pinot, de la colonia mencionada, oficiales municipales observaron un automóvil mal estacionado, por lo que se acercaron a inspeccionarlo.

Después de revisar el coche, servidores públicos notaron que coincidía con las características de un carro reportado como robado de manera reciente, por lo que consultaron su estatus legal en Plataforma México.

El resultado mostró que el vehículo marca Volkswagen Jetta, modelo 2000 de color rojo, contaba con reporte de robo vigente del 17 de noviembre de 2025.

De inmediato se aseguró el objeto constitutivo de delito, y después se presentó ante las autoridades correspondientes para que den seguimiento a las diligencias respectivas.