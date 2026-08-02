Recuperan motocicleta con reporte de robo

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Oficiales de la Guardia Civil Municipal recuperaron una motocicleta con reporte de robo desde el 23 de noviembre de 2025, la fue localizada mediante recorridos de seguridad que se realizaron en la colonia San Francisco de Asís.

La intervención ocurrió cuando los agentes recorrían las vialidades de esta colonia, y observaron abandonada una motocicleta color negro con rojo, que presentaba daños visibles en la chapa de encendido.

Al descender de la patrulla y verificar el estatus de la unidad marca Italika, modelo 2019, en Plataforma México, se confirmó que contaba con un reporte de robo vigente sin violencia desde el 23 de noviembre de 2025.

Por lo anterior, los oficiales procedieron al aseguramiento del vehículo para realizar su puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, donde se realizarán las diligencias necesarias para dar con su propietario.

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