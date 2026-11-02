Recuperan un taxi robado en Puerta Real

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En menos de dos horas después de recibir el reporte, elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad localizaron y recuperaron un taxi robado con violencia en el fraccionamiento Puerta Real.

De acuerdo con el informe de la corporación, el aviso se recibió a las 17:59 horas del sábado 31 de octubre. A partir de ese momento, los agentes atendieron la información transmitida por radio cabina y dieron seguimiento a los datos de ubicación del sistema GPS del vehículo para orientar su búsqueda.

A las 19:56 horas, los oficiales de las unidades P005 y P016 localizaron el taxi Nissan, con número económico 4454, en un camino de terracería ubicado junto a las vías férreas Tampico, en la colonia División del Norte.

Los elementos aseguraron la unidad para su puesta a disposición de la autoridad competente y la continuación de las investigaciones correspondientes.

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El caso cobró notoriedad en redes sociales por la difusión de un video en el que se observa el rostro del responsable antes de que desprendiera la cámara instalada dentro del taxi. La recuperación del vehículo constituye un avance en la atención de este hecho; el reporte no registra personas detenidas.