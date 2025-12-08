Refuerzan y preparan operativos de fin de año

Durante el cierre del año, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refuerza las acciones preventivas y de seguridad en coordinación con el Gobierno federal y los municipios, para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía durante las fechas decembrinas.

El secretario de seguridad estatal, Jesús Juárez Hernández, anunció la implementación del dispositivo “Invierno Seguro”, el cual contempla nueve operativos esenciales enfocados en la protección integral de la población.

Entre los operativos que conforman este programa destacan “Aguinaldo Seguro”, “Héroes Paisanos” y el operativo especial para el “Día de Reyes”, entre otros, los cuales buscan proteger a la ciudadanía en el cobro de aguinaldos, así como a los paisanos que regresan al país y a quienes participan en actividades culturales y comerciales propias de la temporada.

El programa implica la movilización regional de todos los elementos operativos, organizados en turnos, para asegurar la cobertura de las necesidades del estado en materia de prevención y se ha establecido una coordinación activa con los tres órdenes de gobierno y distintas instituciones como Protección Civil, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura, para lograr una respuesta integral ante cualquier eventualidad.

El trabajo conjunto no solo se enfoca en la prevención de delitos, sino también en garantizar la seguridad vial y la atención a quienes visitan el estado con fines turísticos o culturales. Este esfuerzo coordinado busca ofrecer confianza y protección a la población y visitantes durante una de las épocas con mayor movilidad y actividad comercial del año para contar con un Potosí todavía más seguro.