Repartidor resulta lesionado en accidente

Un motociclista repartidor de comida por aplicación resultó lesionado luego chocar contra una camioneta cuando circulaba por la avenida José de Gálvez, el conductor de la unidad iba a dar vuelta en “U” sin ceder el paso y sobrevino el accidente.

Fue cerca de las seis de la tarde de este domingo, en que una camioneta GMC tipo pick up de color verde, circulaba por la citada avenida.

A la altura de la calle Juan H. Sánchez, el conductor realizó maniobra de vuelta en “U” hacia su derecha sin tomar las precauciones debidas. Fue así como el joven motociclista, repartidor de comida de aplicación, no alcanzó a detenerse y así chocó de frente contra la parte lateral delantera izquierda de la camioneta, para luego proyectarse al pavimento con algunos golpes considerables.

Compañeros del repartidor llegaron al lugar para prestarle apoyo pero se esperaba que finalmente hubiera un acuerdo por los daños y las lesiones entre los dos involucrados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se esperaba el arribo de elementos de la Policía Vial Municipal para que tomaran conocimiento del percance, en el que las unidades presentaron también daños materiales.