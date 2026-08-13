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Seguridad

Sentencian a sujeto por posesión de armas

El responsable fue detenido durante un cateo por el delito de secuestro

Por Redacción

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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Sentencian a sujeto por posesión de armas
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      Luego de acreditar su responsabilidad penal en los delitos de posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria por más de seis años contra José "N".

      El ahora sentenciado fue detenido por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado durante un cateo por el delito de secuestro.

      Posteriormente, la autoridad federal asumió competencia por los delitos relacionados con la posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

      De acuerdo con las indagatorias, el pasado mes de febrero, se llevó a cabo la audiencia de convalidación de competencia, en la que José "N" fue vinculado a proceso, derivado de la investigación remitida por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común con Detenidos.

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      El agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en San Luís Potosí, presentó los medios de prueba suficientes ante el Juez de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, quien determinó llevar a cabo la audiencia de procedimiento abreviado y dictó una sentencia de seis años, dos meses y 24 días de prisión, además de una multa de 312 días, equivalente a 33 mil 873 pesos con 84 centavos.

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