Rijosos están tras las rejas, uno golpeó a su abuela

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En respuesta a dos reportes, agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a dos hombres y una mujer por su probable participación en los delitos de violencia familiar y lesiones.

La primer intervención se realizó en la colonia Hogares Ferrocarrileros 2a. Sección, donde una mujer solicitó el apoyo de los oficiales al señalar que su pareja, identificado como Irving "N" de 29 años de edad, había golpeado a su abuela de 72 años.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que su nieto se ausentaba por varios días y a su regresó solía golpearla, por lo que ambas mujeres manifestaron su deseo de proceder legalmente.

Posteriormente, en la colonia Valle de la Palma, los policías municipales atendieron un llamado de auxilio donde un hombre habría sido lesionado en la oreja con un arma blanca durante una discusión de pareja.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el sitio, durante la intervención, la señalada manifestó que actuó en defensa propia y por temor a presuntas agresiones.

En este hecho, Sandra "N" de 35 años, y Julio "N" de 32 años, manifestaron su intención de proceder legalmente entre sí, al asegurar que temían por su integridad, quedando asegurada el arma blanca presuntamente utilizada.

Conforme a los protocolos de actuación, estas personas fueron informadas que serían detenidas por los delitos de violencia familiar y lesiones, para posteriormente ser puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado.