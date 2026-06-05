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Roban harina de tráiler volcado sobre carretera ´57

Los pobladores cercanos al lugar hasta rompieron la lámina del remolque

Por Redacción

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Roban harina de tráiler volcado sobre carretera ´57
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      Al circular por la carretera a Matehuala, un tráiler que transportaba sacos de harina sufrió aparatosa volcadura poco antes de llegar a El Huizache, por suerte el conductor no resultó herido pero no se salvó de la rapiña cuando los pobladores llegaron al lugar para apoderarse todo hasta no dejar nada, incluso llegaron al grado de romper la lámina del remolque.

      El percance tuvo lugar cerca de las siete de la mañana de este jueves, en que el tráiler con remolque tipo caja de color blanco, se desplazaba por la carretera ´57, en el tramo San Luis-El Huizache en dirección al norte.

      Fue en el kilómetro 109, poco antes de El Huizache, en donde el conductor perdió el control del volante a la izquierda y así la unidad se volcó sobre ese costado, quedando una parte en el asfalto y otra fuera del mismo.

      Habitantes de comunidades cercanas, al darse cuenta del accidente llegaron en grupos para robar la carga consistente en sacos de harina, incluso rompieron la lámina del remolque para de esta forma llevarse todo. Muy cerca del lugar se encuentra una Comandancia de la Guardia Nacional pero los oficiales no hicieron nada por impedir el robo ni los daños al remolque.

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      A causa del accidente el tráfico se vio afectado durante horas hasta que finalmente del tráiler fue retirado del sitio con grúas particulares a fin de que se realicen las diligencias legales sobre el hecho. 

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