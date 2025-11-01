logo pulso
Se accidenta camioneta en la rúa a Zacatecas

Por Redacción

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Se accidenta camioneta en la rúa a Zacatecas

Una camioneta de transporte de personal sufrió aparatosa volcadura en la carretera a Zacatecas, en donde dos pasajeros resultaron lesionados y fueron llevados a un hospital a recibir atención médica.

El percance tuvo lugar alrededor de las diez de la mañana de este viernes, inicialmente la camioneta número económico 215 circulaba por la carretera referida.

Fue al llegar al kilómetro 27, cerca de la comunidad de Derramaderos, en donde el conductor perdió el control del volante y de esta forma la unidad cayó sobre el desnivel de un puente de desagüe, en donde quedó volcada sobre su costado derecho.

A causa del accidente dos pasajeros resultaron lesionados y fueron atendidos por paramédicos de Mexquitic de Carmona, que los llevaron a un hospital de la capital para que recibieran la atención médica requerida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Policía Municipal de Mexquitic tomaron conocimiento del accidente pero se esperaba que la aseguradora de la camioneta se hiciera cargo de los gastos derivados y el caso no pasara a mayores. 

