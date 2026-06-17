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Se accidenta un tráiler con solventes en Tamuín

Por Redacción

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Se accidenta un tráiler con solventes en Tamuín
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      TAMUÍN.- Un tráiler que transportaba material inflamable se salió del camino y quedó varado entre la maleza en el libramiento Valles-Tamuín.

      El percance ocurrió la tarde del lunes, en el kilómetro 107+500 de la carretera de cuota, tramo La Calera-Tamuín, en las cercanías del ejido La Fortaleza.

      Fuentes oficiales informaron que el chofer de un tráiler marca Scania, acoplado a dos remolques tipo cisterna cargados con solvente.

      El chofer trabaja para la empresa Autotransportes Especializados GAMA, perdió el control del volante por causas aún desconocidas y se salió de la cinta asfáltica. La unidad avanzó varios metros entre la maleza y quedó varada en un lodazal. De manera fortuita, se mantuvo sobre sus ruedas, por lo que no sufrió daños de consideración; sin embargo, el operador ya no pudo moverla por sus propios medios. Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del hecho y coordinaron las maniobras con una grúa para retirar el tráiler.

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       No obstante, las labores se prolongaron durante varias horas debido a las condiciones del terreno, ya que había mucho fango y durante la noche se registraron lluvias. Fue hasta este martes, alrededor del mediodía, cuando concluyeron los trabajos de rescate.

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