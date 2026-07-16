Dictan sentencia de ocho años a criminales

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de ocho años de prisión contra dos personas por portación de arma larga y drogas.

Después de que la FGR acreditara la participación de Carlos "N" e Irving "N" en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud, en la modalidad de posesión de narcótico con fines de comercio en hipótesis de venta, el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí dictó sentencia condenatoria contra los responsables.

Los sentenciados permanecerán en prisión ocho años tres meses, después de que un agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado acreditara ante el juez que Carlos e Irving fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal, cuando circulaban por el ejido Puente del Carmen, en el municipio de Rioverde.

Al momento de la detención, las autoridades aseguraron un arma de fuego larga, con un cargador abastecido con 40 cartuchos, otro cargador abastecido con 29 cartuchos útiles, 231 bolsitas de plástico con las siglas de una organización criminal, ocho bolsitas con 173 gramos de cocaína, 432 gramos con metanfetamina contenida en 898 bolsitas y seis mil 180 pesos.

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La Fiscalía Especializada de Control Regional obtuvo la referida sentencia condenatoria, la cual contempla también el pago de una multa de 187 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a 20 mil 302 pesos 59 centavos.