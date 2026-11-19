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Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a cinco personas, tras ser sorprendidas en las calles en posesión de drogas para su presunto uso personal.

Se trata de Luis "N", de 28 años; Ángel "N", de 24 años; Ricardo "N", de 26 años; Oscar "N", de 26 años; y Josué "N", de 27 años, quienes ahora son señalados de delitos contra la salud.

En distintas intervenciones en las colonias Azaleas, Praderas del Maurel, San Francisco y Hogares Obreros, las personas Luis "N", Ángel "N", Ricardo "N" y Oscar "N", fueron detenidas por encontrarles dosis con supuesta metanfetamina.

Mientras que a Josué "N" se le aseguró una bolsa con presunta marihuana en la cabecera municipal

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Los cinco hombres fueron trasladados a la comandancia municipal para su certificación médica y posteriormente puestos a disposición de la FGE.

General del Estado, junto con las sustancias aseguradas.