Sorprenden a maleante dañando un remolque

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En calles del fraccionamiento Aguazal, al sur de la ciudad, un sujeto fue detenido en flagrancia cuando causaba daños al cableado eléctrico de un remolque que se encontraba estacionado.

Circulando sobre la calle Presa del Peaje, en labores de patrullaje, los elementos de la policía capitalina notaron la presencia de un hombre debajo de un remolque de un tractocamión, por lo que se aproximaron para verificar la situación, el señalado inmediatamente tomó una actitud evasiva y nerviosa.

Sin embargo, los agentes revisaron el lugar, localizando un par de pinzas, además de observar daños en el remolque, cuyos cables de luces y frenos se encontraban fuera de su posición habitual, también se encontró desprendido un tramo de cable de aproximadamente 1.50 metros.

En el sitio se presentó el propietario del remolque, quien fue informado de lo ocurrido y manifestó su deseo de proceder legalmente por los daños, fue entonces que se inició con la lectura de derechos que le asisten como persona en detención a quien refirió llamarse Juan Diego "N" de 21 años.

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Ante estos hechos, el implicado fue trasladado al área de Justicia Cívica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para una certificación médica. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, para el deslinde de responsabilidades.